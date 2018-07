Din Grecia devastata vine si o poveste cu final fericit: Ce s-a intamplat cu cainele din imaginea-simbol (Foto)

Ziare.

com

Putini erau cei care sperau ca aceasta va fi o poveste cu final fericit, dar iata ca exact asa a fost. Catelusa Lua a fost salvata intr-un final, arata Keep Talking Greece Si bucuria nu se incheie aici. Lua a reusit intr-un final sa ajunga la stapanii sai. Proprietarul a povestit ca era la plimbare cu catelusa cand aceasta s-a speriat din cauza focului si a fugit din lesa. A cautat-o pe Lua ore in sir si intr-un final a aflat ca animalul sau s-a refugiat pe o stanca.Acum, amandoi se afla in Atena, unde incearca sa treaca peste socul provocat de incendiile devastatoare.A.G.