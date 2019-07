Doi romani au murit in Grecia, in urma unei furtuni violente UPDATE MAE anunta ca un al treilea e ranit

UPDATE:

Doi cetateni cehi in varsta au fost ucisi dupa ce o rafala de vant a maturat rulota in care se aflau, conform informatiilor furnizate de politie.Alte doua persoane, de nationalitate rusa, un barbat si un baiat, si-au pierdut viata dupa ce un copac s-a prabusit langa un hotel din orasul Potidea.Ministerul Afacerilor Externe anunta ca un al treilea cetatean roman a fost ranit, fiind transportat la o unitate medicala din zona, in urma furtunii din nordul Greciei."Consulatul General al Romaniei la Salonic are in atentie evenimentele legate de incidentul petrecut la data de 11 iulie, in Halkidiki, Republica Elena, in urma caruia doi cetateni romani si-au pierdut viata si altul a fost ranit.Reprezentantii oficiului consular au intreprins demersuri pe langa autoritatile locale pentru informatii suplimentare cu privire la circumstantele producerii incidentului, identitatea persoanelor decedate, identitatea si starea de sanatate a persoanei raniteIn urma demersurilor consulatului general, autoritatile locale au precizat ca doi cetateni romani au decedat, iar altul a fost ranit, fiind transportat la o unitate medicala din zona pentru a beneficia de asistenta medicala de specialitate", a transmis MAE intr-un raspuns la solicitarea News.ro.O echipa consulara mobila s-a deplasat in zona pentru a obtine mai multe informatii cu privire la acest incident si pentru a acorda asistenta consulara.Conform estimarilor unui centru medical, intre 60 si 70 de persoane au primit ingrijiri pentru ranile suferite, majoritatea fracturi, informeaza Reuters."Este pentru prima oara in cariera mea de 25 de ani cand am trecut prin asa ceva", a declarat directorul centrului medical, Athansios Kaltsas, pentru OPEN TV. "A fost dintr-odata, atat de brusc".Meteorologul Klearxos Marousakis a descris conditiile meteo ca "extrem de neobisnuite" pentru aceasta perioada a anului.