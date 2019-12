Doi solicitanti de azil s-au sinucis in ultimele 48 de ore, in nordul Greciei

Ziare.

"Avem vesti teribile provenind din Mouries: doi tineri s-au sinucis ieri si astazi", a declarat ONG-ul intr-un comunicat, transmite AFP.Potrivit acestuia, cei doi solicitanti de azil stateau intr-un hotel ce gazduia intre 350 si 400 de refugiati in orasul Mouries, din nordul Greciei, in apropierea frontierei cu Republica Macedonia de Nord.Primul solicitant de azil, un afgan de 32 de ani tata a doi copii, a fost gasit miercuri spanzurat de un pod nu departe de hotel. Cel de-al doilea, un tanar irakian, a fost descoperit joi de colegul sau de camera pe un coridor din hotel.Conform autoritatilor grecesti, peste 40.000 de solicitanti de azil locuiesc in prezent, in conditii insalubre, in tabere de primire aflate pe insulele din Egee. ONG-ul 'Medici Fara Frontiere' a anuntat la finalul lunii noiembrie ca un numar in crestere de copii refugiati au comis tentative de suicid in aceste tabere.Guvernul conservator de la Atena, condus de Kyriakos Mitsotakis, a promis sa mute 20.000 de solicitanti de azil pe continent pana la inceputul anului 2020, dar taberele de primire din partea continentala a Greciei sunt la randul lor suprapopulate, iar in unele cazuri solicitantii de azil se confrunta si cu ostilitatea localnicilor.