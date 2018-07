Dupa incendii, Atena este afectata de inundatii grave: Masini inghitite cu totul de apa (Video)

Ziare.

com

Mai multe zone din Atena, Maroussi, Vrilissia, Melissia si Kifissia, au fost afectate in urma unei furtuni puternice, care a durat cam o jumatate de ora.In unele zone, apa a depasit un metru. Pe o strada din Maroussi, masinile abia se mai vad din cauza apei.Serviciul de pompieri a primit peste 140 de apeluri pentru a interveni. Cele mai multe apeluri erau din partea unor soferi ramasi in apa.Mai multe subsoluri ale unor case au fost afectate, de asemenea, de inundatii.Si orasul Mandra, aflat in apropiere de Atena, a fost grav afectat de inundatii.A.G.