Dupa o disputa de 27 de ani, Grecia si Macedonia au ajuns la un acord istoric asupra numelui fostei republici iugoslave

Obtinut dupa o disputa de 27 de ani, acest acord ar putea debloca aderarea Macedoniei la UE si NATO, informeaza AFP si Reuters."Am vesti bune: cu putin timp in urma am ajuns la un acord cu prim-ministrul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei pe o chestiune care a fost in mintea noastra de multi ani", i-a spus Tsipras presedintelui grec Prokopis Pavlopoulos in timpul unei intalniri televizate marti dupa-amiaza."Avem un acord, un acord bun care acopera toate conditiile impuse de Grecia", a declarat Tsipras la finalul unei discutii telefonice cu omologul sau macedonean Zoran Zaev. Micul stat vecin va avea un "nume compus" cu o referire geografica, a adaugat el, fara a oferi detalii suplimentare.Totusi, mass-media elene si macedonene acrediteaza denumirea "Republica Macedoniei de Nord"."Exista un acord, el indeplineste toate conditiile" puse de Grecia, declarase anterior pentru agentia de presa oficiala greaca Ana o sursa guvernamentala elena.Angajati intr-un maraton al convorbirilor pentru a ajunge un acord, Alexis Tsipras si omologul sau macedonean Zoran Zaev au avut in cursul dupa-amiezii o noua discutie telefonica, dupa o prima conversatie in ajun."Aceasta inseamna ca ei isi iau angajamentul sa-si revizuiasca Constitutia", a continuat Tsipras, conform AFP.Convorbirile bilaterale fusesera relansate in urma cu cateva luni dupa sosirea la putere a social-democratului Zoran Zaev, care i-a succedat nationalistului Nikola Gruevski.Miza unei reglementari pentru Macedonia este de a obtine unda verde la summitul european de la sfarsitul lunii iunie pentru a incepe negocieri de aderare cu UE si de a obtine o invitatie de raliere la NATO la summitul Aliantei din 11 si 12 iulie.