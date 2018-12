Explozie in centrul Atenei, in fata unei biserici: Un politist a fost ranit

Ziare.

Explozia a avut loc in fata bisericii Sfantul Dionisie din districtul Kolonaki, in centrul Atenei, in jurul orei locale 7:00, relateaza Reuters.Ofiterul a fost dus la spital, iar politia a inconjurat zona."Politistul a vazut o cutie in fata intrarii in biserica si i s-a parut ciudat. Explozia nu a fost puternica, ofiterul a fost ranit in fata si pe maini", a declarat un oficial de politie, care a dorit sa isi pastreze anonimatul.Nu a existat niciun apel de avertizare ca dispozitivul ar putea exploda, a spus oficialul.Politia verifica imaginile camerelor de supraveghere din zona.Atacurile la scara mica asupra intreprinderilor, cladirilor de stat, politiei si politicienilor nu sunt neobisnuite in Grecia, care are o istorie lunga de violenta politica.O explozie puternica a distrus ferestrele televiziunii SKAI TV din Grecia, la Atena, la inceputul acestei luni, in ceea ce oficialii au numit un atac asupra democratiei. Nimeni nu a fost ranit.