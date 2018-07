Flacarile au facut ravagii in Grecia: Cel putin 50 de oameni au murit, iar destinatii turistice populare sunt distruse (Foto)

Please keep Greece in your thoughts today. There are several different fires of suspicious origin raging around Athens. People and animals have and will die today. It's a national tragedy. Thank you ❤️

Photos: Kalogerikos Nikos pic.twitter.com/kEDMo27WQU - Eugenia Triantafyllou (@FoxesandRoses) July 23, 2018

Al Jazeera: #Greece

Forest fires, fuelled by strong winds, raging around #Athens damaging homes, disrupting transport links & sending people fleeing for their lives

Authorities declared state of emergency & call on #EuropeanUnion for assistancehttps://t.co/jUUC8NdHw9 #Πυρκαγια pic.twitter.com/Px43f4dqJU - George Roussos (@baphometx) July 23, 2018

An other summer, an other "Wildfire", an other crisis. +20 dead & +100 wounded in Wildfires near #Athens. A State of Emergency is declared for Attica, the Army & Navy are deployed.. As residents & tourists seek refuge at sea. Cyprus sends 60 firefighters. Keep fighting #Greece.. pic.twitter.com/OBHFXMHiJJ - The Constantinopolitan (@ArcheRomaion) July 24, 2018

#UPDATE More than 20 people dead, 104 injured, including children, in wildfires raging near #Athens, according to Greek government spokesman https://t.co/WXx7KeM12E pic.twitter.com/T6OXmKXxpl - CGTN (@CGTNOfficial) July 24, 2018

Ziare.

com

Corpurile neinsufletite a 26 de persoane au fost descoperite marti dimineata in apropierea unei plaje din zona localitatii Rafina, au declarat voluntari de la Crucea Rosie si un oficial local, potrivit Al Jazeera.Bilantul anterior al incendiilor de vegetatie, anuntat la primele ore ale diminetii de marti, era de cel putin 24 de morti.Peste 600 de pompieri sunt implicati in actiunile de stingere a incendiilor de vegetatie care au cuprins zone intinse la vest si est de Atena.Un nor de fum cu nuante negre si portocalii a acoperit cerul Atenei, astfel ca mai multe zboruri au fost redirectionate din cauza vizibilitatii reduse, relateaza Sky News."Vom face tot ce este uman posibil sa tinem sub control situatia", a declarat premierul grec Alexis Tsipras, care a sugerat ca exista anumite suspiciuni in ceea ce priveste cauzele acestor incendii."Sunt ingrijorat de izbucnirea simultana de incendii, atat la est, cat si la vest de Attica", a afirmat Tsipras.Incendiile de vegetatie sunt frecvente in Grecia in timpul verii, insa o iarna secetoasa a sporit riscul producerii unor astfel de incidente.Un prim incendiu de vegetatie a izbucnit intr-o padure de pini din zona localitatii Kineta, la 50 de kilometri vest de Atena, intre capitala Greciei si Corint.Peste 200 de pompieri incearca sa stinga flacarile care au fortat autoritatile elene sa inchida autostrada Atena-Corint, una dintre cele doua sosele majore catre Peninsula Peloponez. Si traficul feroviar in zona a fost suspendat.Al doilea incendiu major de vegetatie a izbucnit marti dupa-amiaza in zona Penteli, la nord-est de Atena, afectand localitatile Rafina si Mati, doua destinatii turistice populare.Incendiul de vegetatie din zona localitatii Mati, aflata la 29 de kilometri est de Atena, este considerat drept cel mai periculos astfel de incident din Grecia dupa un incendiu devastator care a afectat sudul Peninsulei Peloponez in august 2007, in urma caruia zeci de persoane au decedat.Majoritatea victimelor au murit sau au fost ranite in zona localitatii Mati, a declarat marti Dimitris Tzanakopoulos, purtatorul de cuvant la Guvernului grec, potrivit site-ului cotidianului Ekathimerini.In urma incendiului au fost ranite 104 persoane, inclusiv 16 copii. Unsprezece persoane sunt grav ranite, a precizat Tzanakopoulos.Grecia a cerut ajutor de la Uniunea Europeana pentru stingerea incendiilor. Cipru si Spania au oferit deja asistenta.