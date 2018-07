Flacarile din Grecia au ucis si un irlandez aflat in luna de miere

Ziare.

Brian O'Callaghan-Westropp, care se afla in Mati in luna de miere alaturi de sotia sa Zoe Holohan, s-a separat de nevasta in incercarea de a scapa de flacarile mortale, scrie BBC Intr-o declaratie comuna, familiile barbatului si femeii au spus ca sunt "cu totii profund intristati" de moartea lui Brian. De asemenea, au cerut sa le fie respectata intimitatea in aceste momente in care "deplangem moartea lui Brian, iar Zoe se recupereaza".Orla O'Hanrahan, ambasadorul Irlandei in Grecia, a confirmat decesul intr-un interviu acordat RTE. "Condoleantele si gandurile noastre se indreapta catre familia lui in aceste momente", a declarat aceasta.Ministrul Afacerilor Externe iralndez, Simon Coveney, a confirmat ca un alt cetatean din Irlanda se afla in spital, acesta suferind de arsuri. Coveney a mai precizat ca familiei irlandezului i-a fost oferita asistenta consulara.Cel putin 81 de persoane au murit, pana acum, in incendiile de vegetatie care au cuprins Grecia. Zeci de case si masini au fost distruse.Premierul Greciei, Alexis Tsipras, a decretat 3 zile de doliu national, in timp ce mai multe state au trimis ajutoare tarii, printre care si Romania.A.D.