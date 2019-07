Furtuna ucigasa din Grecia nu se da dusa. E cod rosu la Salonic, alta zona turistica

Ziare.

com

MAE informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul de Meteorologie a emis cod rosu de vreme nefavorabila pentru zona Salonic, incepand cu noaptea de 10 iulie pana in 12 iulie, respectiv furtuni puternice si ploi torentiale.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879 si +302106744544, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei +306978996222 si cel al Consulatului General de la Salonic +306906479076.MAE recomanda consultarea paginilor de Internet http://atena.mae.ro Furtuna care a afectat Grecia miercuri a provocat moartea a sase turisti si ranirea altor zeci. MAE a precizat ca doi cetateni romani au decedat , iar altul a fost ranit, fiind transportat la o unitate medicala din zona.