Ce masuri au luat grecii dupa ce turistii au ramas blocati pe insula Samothraki: Romanii se bucura de o stima deosebita!

Ziare.

com

"Guvernul elen a luat o serie de masuri pentru rezolvarea definitiva a problemei legaturii maritime intre Samothraki si Alexandroupolis in urma careia s-a creat o situatie neplacuta pentru turistii greci si straini aflati pe insula Samothraki.In afara asigurarii unei legaturi regulate a insulei cu orasul Alexandroupolis pana la sfarsitul lunii octombrie si demararea unor lucrari tehnice pentru decolmatarea, modernizarea si optimizarea porturilor, au fost decise si masuri pentru intarirea fluxului turistic spre Samothraki", se arata intr-un comunicat al Ambasadei Greciei in Romania remis miercuriAstfel, ambasada anunta ca activitatea turistica in insula va fi consolidata, pentru a atrage turisti romani, care reprezinta aproximativ o treime dintre calatori, in urma unei intelegeri intre Ministerul Turismului si biroul din Romania al Organismului Elen de Turism."Pe termen mediu,. Autoritatile elene doresc sa demonstreze astfel marea importanta pe care o acorda turistilor din Romania, acestia bucurandu-se de o stima deosebita, atat in Samothraki, cat si in restul Greciei", potrivit sursei citate.De asemenea, autoritatile elene au cerut explicatii de la responsabilii companiei care efectueaza legatura maritima intre insula Samothraki si Alexandroupolis pentru intreruperea legaturii care a cauzat o serie de probleme pentru turistii si antreprenorii din insula, iar Autoritatile Portuare din Alexandroupolis au inaintat dosarul respectiv autoritatilor judecatoresti din oras."Un interes special pentru turistii romani au exprimat si antreprenorii si mestesugarii din Samothraki, invitandu-i sa se bucure de frumusetile insulei si traditionala ospitalitate greceasca, la preturi semnificativ reduse pana la sfarsitul acestui sezon turistic, dar si pentru sezonul urmator", se mai arata in comunicat.Amintim ca in urma cu o saptamana peste o mie de turisti, printre care sute de romani, au ramas blocati pe insula Samothraki , dupa ce feriboturile care asigurau transportul pe continent s-au stricat. Acestia au fost evacuati abia dupa cateva zile.A.D.