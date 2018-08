Grecia are acum o a doua sansa, pe care nu are voie s-o rateze

Duritate extrema, dar fara alternativa

Dubii privind viitorul Greciei

Timp de opt ani, UE a dat dovada de o solidaritate enorma si a aratat ca impreuna pot fi realizate lucruri uimitoare. Sanitizarea finantelor Greciei, cu toate greselile comise in acest proces si cu toate greutatile uriase suferite de poporul elen, este un succes pentru UE si, mai ales, pentru tarile din uniunea monetara.In 2010, cand a devenit clar ca Atena este in pragul falimentului de stat, din cauza deficitelor enorme, a productivitatii scazute, a salariilor prea mari si a consumului privat exagerat, Europa si FMI au decis sa ajute statul elen.Nu au fost obligate sa o faca. Tratatele comunitare exclud un asa-zis "bailout", adica o anulare a datoriilor acumulate de un stat membru. De aceea, solutia a fost de a imprumuta bani Greciei in conditii foarte avantajoase, pentru a-si putea achita obligatiile financiare, printre care si plata salariilor si a pensiilor propriilor cetateni.Desigur ca zona euro nu a luat aceste masuri din pura solidaritate, ci si din interes propriu, pentru a evita transmiterea crizei si la alte tari membre ale uniunii monetare.Da, au fost evitate astfel si falimentele unor banci din Germania, Franta sau Spania, care ar fi fost trase in prapastie impreuna cu statul grec. Dar statele din zona euro si FMI puteau actiona si altfel, se puteau teme si asculta avertismentele celor care sustineau ca salvarea Greciei nu va reusi niciodata.Fara conditii dure pentru Atena, sanitizarea bugetului elen nu ar fi reusit. Statul grec a fost obligat sa-si reduca drastic cheltuielile. Populatia si-a vazut veniturile diminuate, economia a scazut.Duritatea acestor masuri a fost insa de neevitat, consumul si cheltuielile pe datorie de dinainte nu mai erau posibile. In retrospectiva, insa, toata aceasta austeritate putea fi conceputa mai uman, cu o componenta sociala mai pronuntata.Conditiile puse de creditori au fost necesare si pentru a obliga statul elen sa se reformeze in structurile sale administrative si economice. Masuri necesare, de fapt, de zeci de ani, dar care nu au fost posibile anterior.Cei care critica austeritatea extrema impusa Greciei nu au dreptate.Premierul populist de stanga Alexis Tsipras, care acum sarbatoreste iesirea tarii de sub supravegherea Troicii internationale, a inteles rapid cum stau lucrurile. Timp de cateva luni a jucat rolul rebelului de stanga, opunandu-se creditorilor internationali, alaturi de ministrul de Finante, Yanis Varoufakis, care uneori lasa o impresie de clovn. Impreuna, cei doi au adus tara in 2015 in pragul incapacitatii de plata.Dupa ce a privit scurt in abis, Tsipras a decis sa adopte politica opusa si a acceptat masuri si mai dure decat inainte. El a majorat taxele, dar a incetinit simultan reformele. Pe ansamblu, a urmat cursul de salvare impus de zona euro, iar acum prezinta totul drept succesul sau.De ce accepta acum grecii pozitia sa ramane un mister.In orice caz, escapadele lui Tsipras si Varoufakis au prelungit cu aproape trei ani mentinerea Greciei in programul de ajutorare si au incetinit cresterea economiei elene.Astazi, lucrurile au din nou un traseu ascendent modest. Ceea ce nu se datoreaza ideilor guvernarii de la Atena, ci cursului de salvare elaborat de europeni.. Acest lucru nu va merge bine decat daca guvernantii eleni vor continua sa respecte ferm disciplina bugetara, pentru a imbunatati competitivitatea economiei elene.Grecia are acum o a doua sansa, una pentru care a platit un pret greu. Nu are voie sa rateze aceasta sansa.Solidaritatea europenilor va continua. Si UE a invatat din criza elena. In prezent, exista un fond de salvare european, dotat cu capital suficient. Procedurile de salvare a unei tari sunt acum mai bine exersate.Urmatoarea criza va gasi UE mai bine pregatita. Uniunea va continua sa prospere, in ciuda celor care ii tot canta prohodul, din diverse interese. Daca populisti din Polonia pana in Italia vor ajunge sa dea tonul in UE, atunci tari ca Grecia nu mai au nicio sansa. Cu pozitii de genul "Tara mea pe primul loc", grecii nu ar vedea niciun ajutor de la politicieni ca Salvini (Italia) sau Strache (Austria).