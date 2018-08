Grecia: Bilantul incendiului de la Mati creste la 96 de morti

Ziare.

Un barbat in varsta de 68 de ani a decedat din cauza arsurilor, dupa ce alt barbat in varsta de 63 de ani a murit cu o zi inainte, relateaza AFP.Peste 20 de persoane sunt spitalizate in continuare, dintre care mai multe se afla in stare critica.Patru conducatori - inclusiv ministrul Protectiei Cetatenilor, conducatorii pompierilor si politiei - au fost demisi din functii dupa tragedie.Guvernul a pus in discutie constructiile ilegale in padurea de pini de la Mati, ridicate in urma cu zeci de ani, dar si erori operationale in acea zi.Numeroase victime au fost surprinse de flacari in timp ce se aflau in ambuteiaje, incercand sa fuga din sat. Altele s-au inecat, dupa ce s-au refugiat pe mare si au ramas acolo ore intregi fara sa fie salvate.