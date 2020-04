Grecia, departe de haosul ei obisnuit, devine un model de gestionare a epidemiei de COVID-19

Ziare.

Vazand insa ce se intampla in tari precum Italia sau Spania si cunoscand lipsurile sistemului lor sanitar, grecii au respectat masurile de izolare, astfel ca Grecia a reusit sa puna epidemia sub control, comenteaza agentia EFE.De asemenea, Guvernul a adoptat prompt masuri de prevenire, inclusiv inchiderea tuturor magazinelor cu amanuntul (cu exceptia farmaciilor, supermarketurilor si benzinariilor) si au fost anulate toate evenimentele religioase, in pofida reticentei fata de aceasta masura a Bisericii Ortodoxe inaintea Pastelui.Pe de alta parte, "sosirea mai tardiva a virusului se datoreaza probabil faptului ca Grecia are mai putine zboruri internationale decat Italia sau Spania", explica epidemiologul grec Takis Panayiotopoulos."Observand ce se intampla in Italia, aceasta ne-a permis sa avem o imagine asupra epidemiei in Europa si am putut sa actionam rapid", mai mentioneaza acesta.Conform ultimelor date publicate de Guvernul de la Atena, Grecia are un numar relativ redus de cazuri de COVID-19 si de decese provocate de aceasta boala, respectiv 2.192 cazuri si 102 decese, la o populatie de circa 11 milioane de locuitori. Dintre tarile UE, numai Bulgaria, Ungaria si Slovacia au un numar mai mic de persoane infectate raportat la populatia totala.Pe 11 martie, cand Grecia nu avea inca niciun deces si cazurile de coronavirus erau sub o suta, Guvernul a inchis scolile si universitatile. Doua zile mai tarziu, odata cu primul deces, s-a dispus inchiderea barurilor si restaurantelor, iar incepand cu 24 martie a intrat in vigoare izolarea totala a populatiei, fiind permise deplasarile doar pentru cumparaturi de prima necesitate, pentru a merge la medic sau a face sport.Au fost luate si masuri de pregatire a sistemului sanitar si centrele medicale private au fost obligate sa-si cedeze paturile de terapie intensiva catre sistemul public. La inceputul crizei in spitalele grecesti erau 565 de locuri in sectiile de terapie intensiva, numar ajuns acum la 997.Pentru sarbatorile pascale bisericile vor ramane inchise si slujbele se vor desfasura fara public, fiind de asemenea interzise vizitele la rude sau prieteni in aceasta perioada.Autoritatile sunt, de asemenea, precaute cu privire la momentul revenirii la normalitate, desi analistii avertizeaza ca impactul economic al masurilor de izolare va fi dureros, in special o crestere a ratei somajului, care oricum era destul de ridicata, de 16,8% anul trecut.Guvernul a adoptat un pachet financiar de sustinere a economiei in valoare de 14 miliarde de euro si un ajutor de 800 de euro lunar pentru cei aflati in somaj temporar. Marea provocare economica ramane insa turismul , coloana vertebrala a economiei grecesti si care asigura circa 30% din PIB. Deocamdata nu sunt solutii pentru acest sector si nici nu se stie daca anul acesta va mai exista un sezon de vara, fie si unul mai tardiv.