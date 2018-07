Grecia dupa incendiu: Cine este responsabil?

Solidaritate in intreaga tara

Cauzele in continuare neclare

Dupa incendiu - pericol de cutremur

Ziare.

com

A doua zi dupa catastrofa. Bilantul este inspaimantator: 85 de morti, mai bine de 200 de raniti, intre care si copii. Satul de vacanta Mati, aflat la est de Atena, nu mai poate fi locuit. Echipele de salvare considera ca numarul victimelor ar mai putea sa creasca. "Este foarte probabil sa mai gasim oameni in case de care nu ne-am putut apropia pana acum", a declarat un pompier.Imagini cu sate si campii calcinate au invadat Internetul. Oameni disperati cutreiera apatici prin lanuri de cenusa. Unii isi cauta rudele. Altii au pierdut totul.Vineri se incheie cele trei zile de doliu national decretate de premierul Tsipras. Intr-un mesaj televizat, el a promis ajutoare tuturor celor afectati. De asemenea, a promis ca nicio intrebare nu va ramane fara raspuns. Acesta este un mesaj adresat oamenilor care cauta deja de luni vinovatii.Multi greci sunt de parere ca afirmatiile premierului sunt un act de cenzura. "De ce sa nu incepem deja de acum sa discutam despre responsabilitate?", a scris un jurnalist pe Facebook.Cei mai multi oameni sunt preocupati in prezent sa ajute victimele. Deja in timpul catastrofei lanturi de supermagazine si cafenele au pus la dispozitia tuturor apa si alimente gratuit. Sute de oameni din toata Grecia au donat alimente, imbracaminte si medicamente.Pe platformele de socializare se fac apeluri pentru donarea de bani si sange. In centre de ajutorare infiintate spontan mesele se incovoaie sub greutatea obiectelor oferite in ajutor. Tara este in stare de soc, dar nu a incremenit.Una dintre marile calitati ale grecilor este aceea ca in momente de disperare sar sa-i ajute pe cei aflati in necaz si suferinta. "Doar nu putem sa-i lasam pe oameni singuri cu durerea lor", afirma o femeie din Salonic, in varsta de 48 de ani. Ea duce doua pungi cu alimente la pavilionul targului, dupa ce a citit in ziar ca acolo se colecteaza ajutoare.Aceste gesturi de omenie amintesc de felul in care au fost primiti refugiatii in anii 2015-2016. Din experienta grecii au putina incredere in stat tocmai in situatii in care ajutorul trebuie oferit rapid si nebirocratic. Propria initiativa nu este in Grecia doar iubire de semeni, ci un mecanism de supravietuire.Incepand de vineri se vor face cercetari pentru elucidarea cauzelor devastatorului incendiu. Sigur este de pe acum un lucru: vremea deosebit de uscata si temperaturile ridicate, de aproximativ 40 de grade, au creat conditii ideale pentru raspandirea focului, la fel si rafalele puternice de vant.Multi oameni cred ca incendiul a fost provocat de o mana criminala. Nu ar fi ceva nou. Nu doar in Grecia, ci si in tari cum ar fi Italia, Spania sau Portugalia se provoaca incendii pentru a se obtine teren pentru constructii in arii protejate. Este, de asemenea, posibil ca incendiul sa fi fost provocat de un muc de tigara aruncat la intamplare sau de cioburi de sticla, dar acestea nu sunt pentru moment decat speculatii.Numai episcopul ortodox Amvrosius din Kalavrita parea ca stie deja de luni foarte exact cine este responsabil pentru catastrofa. Pe blogul sau, el a publicat o luare de pozitie, in care a descris focul ca pe o pedeapsa divina pentru premierul ateu Alexis Tsipras. Pentru aceasta afirmatie ierarhul a fost sever criticat de numerosi conationali ai sai. Si Biserica s-a distantat de Amvrosius. Un preot tanar a declarat public: "Ar fi bine sa-si tina, in sfarsit, gura."Toata lumea este ocupata in prezent cu gestionarea urmarilor catastrofei.Si liderul Opozitiei, Kyriakos Mitsotakis, care nu pierde nicio ocazie pentru a-l discredita pe premierul Tsipras, a fost rezervat pana acum. El a participat la numeroase ceremonii comemorative, a discutat cu victime si cu voluntarii care ajuta. Mitsotakis face eforturi pentru a-si recastiga popularitatea, fiindca anul viitor in Grecia vor avea loc alegeri parlamentare. Adversarii premierului in exercitiu chiar incearca sa provoace alegeri anticipate.O lege ar putea sa-i apropie de acest obiectiv. Nikos Sachanidis, presedintele "Corporatiei Pompierilor Voluntari Eleni si a Reimpaduririi" (ESEPA), a adus intr-o discutie cu jurnalisti ai cotidianului german Frankfurter Allgemeine Zeitung acuzatii grave Guvernului.Organizatia sa este specializata in incendiile de padure. Dar o lege din 2014 interzice pompierilor voluntari sa intervina din proprie initiativa. Combaterea incendiilor este rezervata pompierilor profesionisti, care, pe fundalul crizei, nu au personal suficient. Sachanidis a declarat ca incendiul nu ar fi avut efecte atat de grave daca ar fi intervenit si pompierii voluntari.Chiar daca legea in cauza a fost adoptata nu de Tsipras, ci de predecesorul sau Antonis Samaras, care este coleg de partid cu Mitsotakis, aceasta ar putea deveni periculoasa pentru premierul actual.In august se incheie programul de creditare si Tsipras este preocupat sa prezinte evenimentul ca pe un succes politic al sau. Dar timida crestere economica din Grecia nu este resimtita de majoritatea cetatenilor. Starea de spirit este tensionata si emotiile au pondere mai mare decat faptele. In urmatoarele zile se va vedea reactia politicienilor la catastrofa.Grecia se afla intr-o campanie electorala perpetua si incendiul va avea efecte si pe scena politica.