Grecia e prima tara care a aprobat aderarea Macedoniei de Nord la NATO

Ziare.

com

Astfel, Parlamentul de la Atena a votat pentru ratificarea "protocolului privind aderarea la NATO a Macedoniei de Nord", cu, relateaza AFP."Doresc sa urez bun venit Macedoniei de Nord, o tara prietena a Greciei, o tara care trebuie sa fie un aliat in eforturile noastre", a declarat premierul Alexis Tsipras in fata deputatilor. "", a spus el chiar inainte de vot.Ambasadorii celor 29 de membri ai Aliantei Nord-Atlantice au semnat miercuri protocolul de aderare a Macedoniei la Alianta Nord-Atlantica, un pas important catre acceptarea tarii balcanice drept al 30-lea membru al organizatiei.Atena s-a opus pana in prezent acestei aderari cat timp Macedonia nu isi schimba numele.Parlamentele macedonean si grec au adoptat succesiv acest. In baza acordului, deputatii greci trebuiau sa voteze acordul privind aderarea Macedoniei de Nord al NATO si sa notifice Skopje despre votul lor.Macedonia de Nord poate de acum, care o va adopta.. Procesul a durat un an in cazul Muntenegrului.Obiectivul este aderarea odata cu summitul NATO din decembrie de la Londra, dar Macedonia de Nord urmeaza in principiu sa participe ca "invitata" la o reuniune a ministrilor de externe ai NATO, in aprilie, la Washington.