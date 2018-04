Grecia modernizeaza zeci de avioane de lupta, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Turcia

Ziare.

Acordul cu SUA pentru modernizarea acestor aparate va costa 1,1 miliarde de euro (1,34 miliarde dolari), potrivit unor surse din cadrul Apararii elene.Relatiile dintre Turcia si Grecia, ambele tari membre ale aliantei militare NATO, sunt tensionate de decenii in legatura cu frontiera lor maritima comuna in Marea Egee si situatia din insula divizata Cipru.Avioane de lupta turcesti si grecesti sunt interceptate in regiune aproape zilnic, iar in februarie un vas turcesc a lovit o nava a garzii de coasta elene in sud-vestul Marii Egee.Atena intentioneaza de asemenea sa cumpere doua fregate franceze, a anuntat miercuri ministrul Apararii, Panos Kammenos.Grecia este una dintre putinele tari NATO ce aloca mai mult de 2% din PIB bugetului Apararii, un obiectiv convenit de statele membre in 2014.