Grecia si Rusia sunt pregatite sa se impace

Atena a anuntat ca in iulie a expulzat doi diplomati rusi si a interzis intrarea in tara a altor doua persoane care au incercat mituirea unor oficiali si au incitat la proteste pentru a impiedica ajungerea la un acord intre Grecia si Macedonia, care sa-i permita fostei tari iugoslave sa adere la NATO.Rusia a negat categoric acuzatiile. Putin a numit acuzatiile "mizerii" si a spus ca respectivele servicii de informatii ar fi putut rezolva astfel de situatii "fara gesturi teatrale".In prima lor intalnire de dupa acel incident, cei doi lideri au aparat pozitia tarilor lor, dar au parut dispusi sa depaseasca situatia."In primul rand, inca de la inceput nu am ajuns la un acord si nu ne-am inteles asupra motivelor pentru care diplomatii nostri au fost expulzati", a declarat Putin."Mie imi este greu sa-mi imaginez ca cineva cu bun-simt din Grecia sau Rusia se poate gandi ca Rusia ar putea complota sau instiga impotriva Greciei. Este doar o prostie, o mizerie", a adaugat acesta.Atena si Scopje au anuntat ca au ajuns la un acord in privinta schimbarii numelui Macedoniei in Republica Macedonia de Nord, care sa puna capat unei dispute vechi de zeci ani dintre cele doua tari si care sa-i permita Macedoniei sa adere la NATO si UE. Rusia, insa, se opune acestui lucru.