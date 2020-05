Grecia: Un paradis in criza

Teama de un razboi al preturilor

Jorgos Katikas se bucura de zilele insorite de primavara si de cafeaua pe care o savureaza in gradina. Impreuna cu parintii sai detine un mic hotel in orasul Rethymnon, pe insula Creta. Camerele sunt ingrijite, cladirea este situata in apropierea plajei, nimic extravagant.La inceputul lunii mai ar fi trebuit sa apara primele rezervari pentru sezonul estival. Dar situatia este acum diferita. "Inca ma mai gandesc daca mai renteaza sa deschidem hotelul in vara. Din actuala perspectiva, as spune ca nu merita", spune Katikas.Din cauza restrictiilor de calatorie, turistii straini nu pot veni. In plus, se impun masuri de igiena stricte, dar nimeni nu poate spune cat de necesare sunt acestea cu adevarat.Conform actualelor discutii, orice este posibil. De exemplu, inchiderea salilor de mic-dejun si servirea clientilor in camere. "Numai pentru mic-dejun ar trebui sa angajez alti oameni si nu-mi pot permite", adauga proprietarul hotelului.Probabil, Katikas va gasi o solutie rezonabila din punct de vedere economic. In fond este de profesie economist. Dupa ce a studiat la Atena, a lucrat ca jurnalist economic pentru diverse posturi TV si publicatii. In 2012, la apogeul crizei datoriilor, s-a intors in Creta.Calculul sau a fost corect: "Pentru turism, anul 2012 a fost o catastrofa. Dar de-atunci incoace situatia a inceput sa se remedieze si, in fiecare vara, am putut inregistra un numar record de vizitatori", se bucura barbatul in varsta de 45 de ani.Nordul insulei a gazduit turisti din Scandinavia care, de 10-15 ani, au ramas fideli Cretei, de parca ar avea case de vacanta acolo. Anul acesta, insa, criza Corona loveste industria de profil.Sub aspect economic, administrarea unui hotel aproape ca nu mai are niciun sens, afirma Alexandros Angelopoulos, sef al renumitului lant hotelier Aldemar si secretar general al Asociatiei hotelierilor din Heraklion. Probleme financiare mari intampina in prezent mai ales hotelurile de lux, spune Angelopoulos.Motivul: "Multe au fost renovate in iarna. Lucrarile au fost incheiate in proportie de 90%, iar acum vor trebui platite. Dar incasari nu vor mai fi in aceasta vara." In plus, ar mai fi costurile suplimentare cu noile masuri de igiena, estimate la 2-3 procente din bugetul anual, in cazul unui hotel de 5 stele.Angelopoulos mai mentioneaza o alta problema: "Daca toate hotelurile din Heraklion ar deschide, sa spunem ca vor pune la dispozitia turistilor 4.000 de paturi, si ar veni doar 1.000 de turisti, ne-am afla in fata unui razboi al preturilor care ne-ar ruina pe toti."Operatorii turistici straini ar jongla cu preturile dupa bunul plac, iar lucrul acesta nu ar trebui sa se intample. Raportul cerere-oferta ar trebui echilibrat, explica Angelopoulos. "Inteleg ca agentiile de turism isi fac treaba, dar si noi trebuie sa ne-o facem."In timp ce Uniunea Europeana intentioneaza sa adopte o linie comuna privind anularea actualelor restrictii de calatorie, Austria propune o solutie neobisnuita: anumite state membre ar putea incheia acorduri bilaterale de deschidere a granitelor, chiar daca restrictiile se vor mentine si in vara in spatiul comunitar, explica ministrul austriac al Turismului, Elisabeth Kostinger.Propunerea a provocat reactii diferite in Grecia. Seful Asociatiei operatorilor turistici eleni FEDHATTA, Lysandros Tsilidis, critica initiativa, considerand ca aceasta ar afecta piata interna comuna."Daca am proceda astfel, ar fi ca la concursul Eurovision si preferate ar fi numai tarile prietene", a spus el usor ironic, intr-un interviu televizat.In schimb, Angelopoulos este deschis la propunerea austriecilor. In opinia sa, prea mult timp s-a pierdut pana acum, iar incheierea unui acord european ar necesita si mai mult timp. "Acordurile bilaterale ar fi solutia cea mai rapida si cea mai sigura pentru a putea functiona cat de cat." Cu conditia, adauga el, ca toate tarile implicate sa respecte reguli de igiena comune.Pentru greci nu este vorba numai de viitorul sezon estival. Cu 24% din PIB, turismul este cel mai mare motor economic al tarii si a contribuit, pe langa pachetul de ajutor din partea UE, la iesirea Greciei din criza datoriilor.Pe Creta si Rhodos, turismul asigura 80% din performanta economica a acestor insule. Daca nu vor sosi oaspeti in vara,, avertizeaza Alexandros Angelopoulos.Si Jorgos Katikas isi face griji in privinta viitorului economic al tarii sale. Nu a renuntat complet la activitatea sa de jurnalist economic. Inainte de debutul pandemiei si-a creat toate conditiile acasa pentru a putea comenta evolutiile la bursa pentru presa elena.Ca proprietar de hotel, dar si in calitate de analist al pietelor financiare, la intrebarea daca economia elena ar putea depasi o a doua criza intr-un interval de doar cativa ani, Katikas ofera acelasi raspuns: "Va fi foarte, foarte greu..."