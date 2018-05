Greva generala, miercuri, in Grecia - cursele aeriene vor fi afectate

Ziare.

Sub sloganul "Ajunge, stop sacrificiilor muncitorilor", sindicatele, precum confederatia sindicatelor din sectorul privat, GSEE, si cea din sectorul public, Adedy, intentioneaza sa protesteze in special fata de punerea in practica a noilor taieri de salarii si a unor noi majorari de impozite prevazute pentru 2019 si 2020.Greva va paraliza aproape in totalitate debutul sezonului turistic si traficul maritim. De asemenea, vor fi anulate si reprogramate numeroase zboruri, ca urmare a incetarii lucrului controlorilor de trafic aerian intre orele 07:00 si 10:00 GMT. Traficul feroviar intre centrul capitalei Atena si aeroport si circulatia mijloacelor de transport urban la inceputul si sfarsitul zilei vor fi, de asemenea, oprite.Sindicatele intentioneaza sa organizeze mai multe marsuri in cursul zilei atat la Atena cat si in marile orase din Grecia. In plus, ca urmare a apelului la greva lansat de sindicatele jurnalistilor, populatia va fi lipsita de buletinele radio sau televizate in timp ce site-urile de stiri vor functiona la ralanti.Mobilizarea intervine intr-un moment in care Grecia ar urma sa revina pe pietele financiare internationale, la finalul celui de-al treilea plan de asistenta convenit cu Uniunea Europeana si Fondul Monetar International in schimbul unei cure de austeritate fara precedent in zona euro.