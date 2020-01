Greve si proteste anti-migranti pe insulele grecesti: Vrem sa ne recuperam vietile!

Ziare.

In total, taberele din cinci insule ale Marii Egee gazduiesc mai mult de 40.000 de migranti si refugiati pentru o capacitate de 6.300 de locuri, in conditii criticate de aparatorii drepturilor omului si organizatiile de caritate.Cea mai importanta dintre aceste tabere, cea din Moria de pe insula Lesbos, gazduieste in conditii insalubre mai mult de 19.000 de solicitanti de azil, avand o capacitate de numai 2.840 de persoane, scrie AFP.In noiembrie, guvernul grec a anuntat o reforma prin crearea de noi tabere cu capacitati de peste 5.000 de persoane in cinci insule ale Marii Egee (Lesbos, Chios, Samos, Kos si Leros). Insa responsabili locali s-au opus ferm acestei initiative, cerand instalatii cu o capacitate limitata la 1.000 de persoane, dupa ce de cinci ani au primit mii de persoane.Grecia, deja in prima linie in timpul crizei migratiei din 2015, an in care aceasta tara a primit peste 850.000 de persoane, a redevenit anul trecut, dupa o perioada de acalmie in migratie, prima poarta de intrare in Europa.Inaltul Comisariat pentru Refugiati al Natiunilor Unite (UNHCR) a contabilizat in 2019 pentru Grecia mai mult de 55.000 de migranti sositi pe mare si mai mult de 14.000 sositi pe cale terestra, in principal pe la frontiera cu Turcia. Doar o mica parte dintre ei reusesc sa ajunga in Europa, majoritatea asteptand in tabere de migranti examinarea cererii lor de azil.Grecia tocmai a restabilit in ianuarie un Minister al Migratiei si l-a numit pe Notis Mitarakis noul ministru insarcinat cu aceasta problema.