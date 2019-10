In Grecia, e greva in transporturi: Azi si maine nu circula trenurile si metroul

Ziare.

com

Trenurile din toata reteaua feroviara a Greciei, trenul suburban si metroul din Atena (foto) nu circula, marti, in anumite intervale orare, iar miercuri este programata o greva de 24 de ore.MAE informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca autoritatile elene si Federatia Panelena a Cailor Ferate au anuntat o noua serie de intreruperi (greve) ale circulatiei mijloacelor de transport pe calea ferata din Grecia.Marti, 8 octombrie, trenurile din toata reteaua feroviara a Greciei, trenul suburban si metroul din Atena nu vor circula in intervalul 5:00-8:00, 13:00-16:00 si 21:00-24:00. Metroul din Atena nu va circula pe tronsonul Doukissis - Plakentias - Aeroportul E. Venizelos.Miercuri, 9 octombrie, toate trenurile, trenul suburban si metroul din Atena nu vor circula din cauza unei greve cu durata de 24 de ore.Romanii pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei in Republica Elena: +302106728879 si cel al oficiului consular la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu un caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Atena: +306978996222 si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic: +306906479076.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://atena.mae.ro