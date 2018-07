In Grecia se cauta vinovati. Ministrul Apararii: Oamenii au inrautatit situatia cand si-au construit ilegal case

Ziare.

Conform declaratiei ministrului, cladirile construite fara autorizatie de catre cetateni in zonele impadurite au cauzat acum blocarea rutelor de evacuare, relateaza BBC.In timpul vizitei lui Kammenos de joi in orasul Mati, localnicii l-au criticat, acuzandu-l ca i-a abandonat. Mai multi greci s-au plans ca au fost sfatuiti sa se refugieze in mare pentru a scapa de flacari, lucru imposibil de facut pentru majoritatea persoanelor in varsta.Kammenos a respins acuzatiile conform carora Guvernul ar fi esuat sa isi protejeze cetatenii."Aceasta este o problema din trecut. Toate aceste proprietati construite fara licenta au ocupat coasta fara sa respecte vreo regula", a declarat ministrul.In urma incendiilor, o casa din patru a fost complet distrusa, iar peste jumatate dintre locuinte au fost partial distruse.Cel putin 85 de persoane au murit, iar echipajele de salvare cauta momentan zeci de persoane considerate disparute.