Grecia: Unul dintre incendii, provocat de un localnic, care a incercat sa stearga urmele - Raport

Desi oficiali ai guvernului din Grecia au afirmat ca in spatele incendiilor de vegetatie s-ar putea afla piromani, o investigatie a departamentului de incendiere al Pompierilor Eleni (DAEE) a concluzionat ca intr-un caz neglijenta este cauza incendiilor, scrie ekathimerini.comDAEE a informat ca investigatia sa in Daou Pendeli, unde a inceput incendiul, arata ca cel mai probabil a inceput din cauza unei singure persoane, un rezident, care a aprins un foc pentru a arde lemne si crengi. Conform unei surse, autoritatile cunosc identitatea persoanei.De asemenea, aceeasi sursa a afirmat ca suspectul a incercat sa ascunda dovezile si a acoperit zona pe care a ars-o, cu pietre, folosind apoi cantitati mari de apa pentru a inlatura ramasitele de lemn si crengi.Totusi, investigatia a aratat ca doua incendii separate care au inceput luni noaptea pe o strada rurala ar fi fost cauzate de un piroman. Martorii ar fi declarat ca au vazut un individ care ar fi declansat cele doua incendii.Exista un "element serios" care poate arata ca "acte criminale" sunt la originea incendiului devastator care a avut loc luni la est de Atena, a afimat joi ministrul adjunct pentru protectia cetateanului, Nikos Toskas, citat de AFP."Pentru focul care a inceput pe muntele Penteli" si s-a propagat la Mati, oras unde se afla marea majoritate a celor 82 de victime, "", a declarat Nikos Toskas in cursul unei conferinte de presa organizate in comun, la Atena, cu purtatorul de cuvant al guvernului, Dimitris Tzanakopoulos, si comandantii pompierilor si politiei. Incendiul a izbucnit luni , la ora locala 16:57 (13:57 GMT) si s-a propagat rapid la Mati, o asezare aflata la mai putin de 30 de kilometri est de Atena si una dintre zonele populare printre turistii locali, inclusiv printre pensionari.Cel putin 187 de persoane au fost ranite in incendiu, printre acestea numarandu-se 22 de copii. Toti au fost identificati, potrivit autoritatilor.Potrivit evaluarii initiale, peste 500 de locuinte din zona vasta afectata de flacari au suferit pagube, majoritatea fiind complet distruse.