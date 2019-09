Incendiu, ciocniri cu politia si un mort intr-un lagar de refugiati din insula Lesbos

Ziare.

Incidentele s-au soldat cu un mort, relateaza Reuters, citand surse din serviciile de urgenta.In lagarul Moria din Lesbos traiesc in prezent circa 12.000 de oameni, in conditii de supraaglomeratie. Politia a trimis intariri pe insula pentru restabilirea ordinii.Dupa interventia pompierilor, un cadavru a fost transportat la spitalul din Mytilini, capitala insulei, pentru a fi identificat de autoritati. Politistii nu au putut ajunge imediat in zona containerelor, unde dupa unele informatii neconfirmate se mai gasea un mort.In ultimele saptamani, Grecia s-a confruntat cu un val de refugiati si migranti veniti din Turcia. Din 2015, aproape un milion de refugiati din Siria au ajuns prin Turcia in insulele grecesti.Numai in august, au sosit 9000 de oameni, cel mai mare numar intr-o singura luna din ultimii trei ani, cand Ankara ajuns la un acord cu Uniunea Europeana pentru inchiderea rutei de migratie prin Marea Egee; in septembrie, li s-au alaturat alti 8000.Dupa puciul esuat din 2016 impotriva presedintelui Recep Tayyip Erdogan, in Grecia au incercat sa treaca si cetateni turci.Vineri, doua femei si cinci copii din Turcia s-au inecat dupa ce ambarcatiunea in care se aflau s-a rasturnat in apropierea insulei grecesti Chios.