Incendiu de proportii in apropiere de statiunea Nea Makri din Grecia

Ziare.

com

"Exista o mobilizare enorma a tuturor fortelor. Cred ca situatia nu se va inrautati", a declarat ministrul de interne, Takis Theodorikakos, care s-a deplasat la fata locului, relateaza AFP.Incendiul este acum sub control, insa situatia ramane periculoasa, a afirmat secretarul general al Protectiei Civile, Nikos Chardalias, citat de agentia elena ANA.Incendiul a izbucnit la ora 02:17 (23:17 GMT miercuri) in apropierea statiunii balneare Nea Makri, in regiunea Attica, care a fost deja afectata de sapte incendii in zece zile. Nea Makri este situata langa Mati, unde un grav incendiu de vegetatie s-a soldat cu 100 de morti anul trecut.Circa 138 pompieri, cu ajutorul a 44 de vehicule, 5 elicoptere si 4 bombardiere cu apa, au fost mobilizati pentru a stinge acest incendiu, care s-a propagat initial in apropierea locuintelor, fara a le atinge, inainte de a-si schimba directia catre zonele forestiere invecinate.Autoritatile suspecteaza o mana criminala, in conditiile in care un al doilea incendiu a izbucnit cateva minute mai tarziu la Agia Marina, la mica distanta de primul."Se pare ca cineva a pus focul. Exista indicii ca ar fi vorba despre un incendiu provocat", a declarat pentru ANA guvernatorul Attica, Giorgos Patoulis.Grecia a fost afectata in ultimele luni de o serie de incendii, sub efectul combinat al temperaturilor caniculare, al vanturilor puternice si secetei.