Incendiu masiv pe insula Evia din Grecia. Fumul a ajuns deasupra Atenei (Foto&Video)

Αποπνικτική η ατμoσφαιρα στην #Χαλκιδα εξαιτίας της #φωτιάς στην περιοχή ανάμεσα στα χωριά Αγριλίτσα Κοντοδεσπoτι και Μακρυμάλλη στην #Εύβοια.



Thick air in #Chalkida due to the #fire in the area between the villages of Agrilitsa, Kodothespoti and Makrimali in #Evia pic.twitter.com/BLrulYZVjJ - Yiannis Anyfantis (@YAnyfantis) August 13, 2019

Focuri necontrolate ard in cel putin alte patru regiuni din Grecia, iar pompierii au spus ca au fost chemati sa intervina pentru a stinge 182 de incendii in ultimele trei zile, transmite Reuters.Peste 120 de pompieri, ajutati de elicoptere si alte aeronave, au luptat impotriva flacarilor pe Evia, a doua cea mai mare insula a tarii, unde o manastire a fost deja evacuata. Focul a generat un fum gros care a ajuns pana deasupra capitalei Atena, aflata la aproximativ 110 kilometri distanta.Nu au fost raportate victime si se asteapta ca vanturile sa se reduca in intensitate in cursul serii, a declarat un responsabil al pompierilor.Grecia se confrunta adesea cu aprinderea necontrolata a vegetatiei in lunile uscate de vara, iar autoritatile au avertizat cu privire la riscul ridicat de incendii in aceasta saptamana.Si Ministerul Afacerilor Externe din Romania a informat ca cetatenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena, ca Secretariatul General de Protectie Civila a actualizat zonele cu un risc ridicat de incendii de vegetatie (grad 4 din 5) , pentru marti, 13 august. Pe fondul intensificarii vantului si a temperaturilor ridicate, zonele cu risc ridicat de incendii de vegetatie sunt:Anul trecut, un astfel de foc a ucis 100 de oameni in orasul de coasta Mati in apropiere de Atena, iar in 2007 incendii devastatoare au ucis 65 de persoane, au mistuit mii de hectare de padure si terenuri agricole si au pus in pericol situri arheologice.