Incendiu pe un feribot grecesc cu peste 1.000 de oameni la bord (Video)

Eleftherios Venizelos, care urma sa se duca la Hania, in Creta, s-a intors cu spatele catre portul Pireu, imediat dupa ora 1.00 GMT (4.00, ora Romaniei), a anuntat Paza de Coasta greaca.La bord se aflau aproximativ 900 de pasageri si un echipaj de 140 de persoane. Pasagerii au petrecut noaptea pe punte si au fost evacuati de pe vapor cu ajutorul unei scari de pompieri, a precizat Paza de Coasta, subliniind ca nimeni nu a fost ranit.Potrivit primelor informatii, incendiul a pornit de la un camion care se afla pe feribot, potrivit agentiei elene de presa ANA.Nava s-a intors la Pireu cu viteza redusa, escortata de nave apartinand Pazei de Coasta, remorchere si alte doua feriboturi.O nava de salvare, cu salvatori la bord, a fost trimisa in ajutorul feribotului in timp ce acesta se intorcea la Pireu.Ulterior s-a decis ca o evacuare pe mare nu era necesara, intrucat focul a fost stins cu extinctoare de la bordul feribotului.