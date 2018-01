Macedonia face un compromis major ca sa impace Atena, care o impiedica sa intre in UE si NATO

Ziare.

"Guvernul nostru va schimba numele aeroportului si al autostrazii, care se va numi autostrada prieteniei", pentru "a arata ca intr-adevar suntem puternic angajati in gasirea unei solutii" la disputa cu Grecia asupra numelui Macedoniei, a afirmat Zoran Zaev, miercuri, dupa discutii de peste trei ore cu premierul elen, relateaza AFP.Aceasta "arata bunavointa noastra, demonstreaza ca nu avem pretentii teritoriale fata de vecinul nostru", a adaugat el.Atena a protestat mai multi ani fata de numele aeroportului international din Skopje, considerand ca este o uzurpare a patrimoniului sau istoric si un indiciu al obiectivelor iredentiste macedonene legate de provincia Macedonia din Grecia, centrul regatului macedonean condus de Alexandru cel Mare in secolul al IV-lea i.Hr.Potrivit unei surse diplomatice macedonene, schimbarea controversatului nume ar putea constitui un "atu major" pe calea spre rezolvarea disputei care opune cele doua state inca din 1991.Grecia a obtinut ca micul stat vecin, aparut din dezmembrarea fostei Iugoslavii, sa fie admis la ONU, in 1993, sub numele provizoriu de Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei si a blocat in asteptarea unei rezolvari apropierea vecinului sau de UE si NATO.Cu cateva minute inainte de anuntul facut de Zoran Zaev, Alexis Tsipras, aflat alaturi de el, a facut cunoscuta dorinta interlocutorului sau de "a lua initiativa importante" care sa permita indepartarea suspiciunii de iredentism nutrite fata de Grecia de vecinul sau de la nord.Data schimbarii numelui nu a fost stabilita deocamdata si nici numele viitor al aeroportului, a precizat pentru AFP purtatorul de cuvant al Guvernului de la Skopje.