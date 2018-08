"MAE avertizeaza romanii care vor sa mearga in Grecia: Va fi risc ridicat de incendii in mai multe regiuni".

Ziare.

"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila local avertizeaza ca se mentine riscul ridicat de incendiu (nivel 4, pe o scara de la 1 la 5), incepand cu data de 23 august 2018, pentru regiunile din Grecia Centrala (insula Evia), peninsula Attica si nordul Greciei (Evros si insula Samothraki) ", au transmis reprezentantii MAE, intr-un comunicat de presa.Ministerul ofera informatii romanilor in legatura cu modul in care pot cere asistenta consulara in cazul in care se confrunta cu probleme."Detalii despre evolutia vremii se pot obtine accesand portalurile Meteoalarm si HNMS . Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena:si cel al Consulatului General la Salonic:, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica Elena:si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic:", a adaugat sursa citata.De asemenea, MAE "recomanda consultarea paginilor de Internet Ambasada Romaniei in Grecia Consulatul Romaniei in Salonic si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie".In urma cu o saptamana, locuitorii din doua sate din insula Evia din Grecia au fost evacuati din cauza unui incendiu de vegetatie agravat de vanturile puternice din zona. A fost o masura de precautie dupa ce 94 de persoane au murit in urma incendiilor de vegetatie din Grecia. Peste 3.500 de case au fost afectate de incendiu, iar 1.000 dintre acestea trebuie demolate deoarece au fost complet distruse.Citeste si: