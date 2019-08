MAE avertizeaza turistii ca riscul de incendii in Grecia este la nivelul 4 din 5

Ziare.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, autoritatile elene informeaza ca riscul ridicat de incendii (grad 4 din 5) se mentine in Attica, Grecia Centrala, Argolida, Korinthia si Insula Evia.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei in Republica Elena (+302106728879) si cel al oficiului consular la Salonic (+302310340088), apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate si preluate in regim de permanenta. Romanii care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Atena (+306978996222) si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic (+306906479076).Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet atena.mae.ro infocrisis.gov.gr/?lang=en , pentru situatii de criza pe teritoriul Greciei.