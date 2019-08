MAE: Doua curse din insula Samothrakis - intr-una s-au regasit 25 de autoturisme inmatriculate in Romania

Ziare.

Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca este, in continuare, in contact cu autoritatile elene si depune demersuri atat la nivel diplomatic cat si consular pentru solutionarea in cel mai scurt timp a situatiei si evacuarea tuturor cetatenilor romani aflati in zona portului de pe insula Samothrakis din Republica Elena.. Diplomatul roman va ramane in zona pana la finalizarea demersurilor de evacuare a tuturor cetatenilor romani aflati in zona portului.Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Atena si Consulatul General al Romaniei al Salonic, mentine in permanenta legatura cu cetatenii romani aflati pe insula si urmareste indeaproape demersurile de evacuare a acestora.Conform informatiilor de ultima ora comunicate de catre reprezentantii Consulatului General al Romaniei la Salonic,: Nava ZEPHIROS, pentru pasageri, cu plecare la ora 20,30 si ora 01,00 (ora locala), Nava ANAX, pentru autoturisme, cu plecare la ora 21,00 (ora locala) si Nava ANDRUS JET, pentru pasageri si autoturisme, cu plecare in jurul orei 22,00 (ora locala).MAE reaminteste cetatenilor romani ca: +30 210 6728879 si +30 210 6744544, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau la numarul de urgenta al misiunii: +30 6978996222.