Manifestatii violente la Atena. Grecii protesteaza fata de acordul privind numele Macedoniei (Foto&Video)

What I saw today:



1) Some 100k protestors against the Prespes deal for #Macedonia

2) The police threw the most tear gas I ve ever seen in a rally in #Athens in my 22 years as a journo.

Last time was in 1999 when US's Clinton visited the GR capital.

There was no need for that. pic.twitter.com/96jKoiLVqk- Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) January 20, 2019

Thousands of people marched through the #Greek capital, #Athens to central Syntagma Square on Sunday to once again decry the name-change deal with #Macedonia. Scuffles erupted as some demonstrators attacked riot police. pic.twitter.com/vT1ZwxNEJK - Srbija Evropa (@srbija_eu) January 20, 2019

Ziare.

com

Au avut loc cateva ciocniri intre politisti si circa 30 de manifestanti nationalisti cu cagule, care au aruncat cu obiecte si au incercat sa forteze gardul Parlamentului, in apropierea unui Monument al Soldatului Necunoscut.Fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii, scrie Ekathimerini.Majoritatea manifestantilor au afisat drapelul Greciei, formand o maree de albastru si alb in Piata Syntagma, locul frecvent al marilor adunari, in fata Parlamentului."Referendum pentru (numele) Macedoniei", se putea citi pe un mare banner.Circulatia in centrul Atenei a fost inchisa duminica, precum si statiile de metrou din apropiere de Syntagma.Printre manifestati s-au numarat si unele grupari religioase ortodoxe si unii preoti.Antonis Samaras, fost prim-ministru intre 2012 si 2015, a tinut un discurs in fata protestatarilor, declarand: "Protestam pentru ceea ce credem ca este just".Parlamentul grec va incepe dezbaterea privind acordul luni, iar votul final va avea loc vineri.Organizatorii protestului au declarat ca spera ca peste 600.000 de oameni sa fie prezenti. Insa cel mai probabil numarul va fi mult mai mic. Desi organizatorii au precizat ca in jur de 3.000 de autobuze vor veni din nordul Greciei, Politia a informat in jurul orei locale 14:00 ca doar 300 de autobuze au ajuns la Atena. Alte 60 de autobuze au venit din Peloponez.Acordul privind noul nume al Macedoniei, semnat intre Atena si Skopje in iunie anul trecut, urmareste sa puna capat unui litigiu de aproape 30 de ani intre cele doua tari vecine prin redenumirea Macedoniei in Republica Macedonia de Nord.La schimb, Grecia nu se va mai opune aderarii fostei republici iugoslave la UE si NATO.Multi greci considera ca numele de Macedonia ar trebui folosit doar pentru a face referire la regiunea din nordul Greciei, locul de nastere al lui Alexandru cel Mare. Macedonia este cunoscuta oficial in prezent ca fiind Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, din cauza protestelor Atenei.Deja aprobat de Parlamentul Macedoniei , acordul trebuie sa treaca si de parlamentul grec, prim-ministrul Alexis Tsipras straduindu-se sa gaseasca o majoritate pentru a aproba acordul dupa ce a castigat la limita un vot de neincredere saptamana trecuta, organizat dupa ce fostul sau partener de coalitie, Panos Kammenos, si-a dat demisia.Desi Tsipras dispune, cel mai probabil, de suficiente voturi pentru a castiga, aceasta sustinere s-ar putea sa il coste in popularitate, majoritatea grecilor avand sentimente puternice fata de acord. Protestul de duminica este unul dintre mai multe care au loc in toata tara si este al doilea din Atena in 2019.