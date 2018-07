Marturii cutremuratoare din infernul din Grecia

Dezastrul din Mati

Romanii din Atena: Totul a ars intr-un sfert de ora

Incendiul a izbucnit in regiunea Attica, din apropiere de AtenaUna dintre cele mai dramatice inregistrari video a fost facuta de cetateanul grec Giannis Labropoulos, undeva langa orasul de coasta Kineta, pe autostrada dintre orasele Patras si Atena. Masini in viteza pe o autostrada in flacari. Oamenii incercau sa fuga de incendiu."In mai putin de un minut, am vazut fumul care acopera drumul", a povestit Giannis Labropoulos pentru Euronews. Filmarea este facuta in timp ce conducea masina si desi erau oarecum in siguranta, sotia sa a fost "ingrozita" de aceasta experienta.Sute de case si vehicule au fost arse in jurul orasului Mati, o statiune de coasta la aproximativ 30 de kilometri de Atena. Focul a distrus complet comunitatea, in mai putin de o ora, potrivit martorilor.Fotograful Giorgos Moutafis, care se afla la Mati, a spus ca: "majoritatea oamenilor pe care i-am vazut au fost prinsi si au murit intr-o moarte tragica in masinile lor". El este autorul uneia dintre cele mai dramatice fotografii.Jurnalistii de la Greek Reporter au filmat in orasul Mati si au spus ca aici si-au pierdut viata cel putin 26 de persoane. Localnicii isi cauta rudele pierdute si incearca sa-si recupereze o parte din bunuri. "Este inca foarte dificil de respirat aici", explica jurnalistul. Locul este plin de fum si de resturi fumegande.Primarul orasului Rafina, Vangelis Bournous, a declarat pentru presa locala, ca alte 11 corpuri au fost recuperate din cenusa, in timp ce Garda de Coasta a anuntat ca personalul sau a recuperat inca un corp din mare.Romanii stabiliti in zona sunt socati de violenta focului, de viteza cu care s-a propagat si de efectele sale."Totul s-a ars intr-un sfert de ora. N-aveau timp sa anunte, sa fuga oamenii. Multi au ars in masinile lor si chiar pe autostrada. Multi au intrat in mare, cativa s-au inecat, pentru ca nu stiau sa inoate bine. Marea era agitata, din cauza vantului, nici macar vapoarele nu puteau sa vina in ajutorul oamenilor", povesteste Akis Spiratos, ghid turistic, pentru Digi 24. "Cerul Atenei nu a mai fost albastru, cum este de obicei. A fost incarcat de nori, de praf, de cenusa, de fum. Zonele afectate sunt zone in periferia regiunii Attica. Sunt zonele in care grecii, in general, isi au casele de vacanta. Acum este perioada de vacanta. Sunt tabere foarte multe de copii in zonele respective", spune Adriana Rosca, romanca stabilita in Atena.