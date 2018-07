Militarii romani care au ajutat la stingerea incendiiilor din Grecia s-au intors in tara

Ziare.

Cele doua aeronave militare au fost deservite de un detasament de aproximativ 20 de militari - piloti, personal navigant si personal auxiliar, sub comanda capitanului-comandor Florin Ianculescu, potrivit unui comunicat de presa al MapN.Cele doua aeronave au decolat marti spre Grecia, pentru a ajuta autoritatile elene in stingerea incendiilor izbucnite in zona Attica de langa Atena. Incendiile din Grecia, soldate cu moartea a 88 de persoane , au fost provocate de neglijenta, dupa ce cel mai probabil un locuitor din zona a vrut sa dea foc unor crengi, dar in doua puncte este vorba si despre foc pus deliberat, conform unui raport al Departamntului de pompieri, citat de ekathimerini.com.Desi oficiali ai guvernului din Grecia au afirmat ca in spatele incendiilor de vegetatie s-ar putea afla piromani, o investigatie a departamentului de incendiere al Pompierilor Eleni (DAEE) a concluzionat ca intr-un caz neglijenta este cauza incendiilor, scrie ekathimerini.comDAEE a informat ca investigatia sa in Daou Pendeli, unde a inceput incendiul, arata ca cel mai probabil a inceput din cauza unei singure persoane, un rezident, care a aprins un foc pentru a arde lemne si crengi. Conform unei surse, autoritatile cunosc identitatea persoanei.De asemenea, aceeasi sursa a afirmat ca suspectul a incercat sa ascunda dovezile si a acoperit zona pe care a ars-o , cu pietre, folosind apoi cantitati mari de apa pentru a inlatura ramasitele de lemn si crengi.Totusi, investigatia a aratat ca doua incendii separate care au inceput luni noaptea pe o strada rurala ar fi fost cauzate de un piroman. Martorii ar fi declarat ca au vazut un individ care ar fi declansat cele doua incendii.