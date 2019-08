Ministrul de Externe anunta ca ultimii turisti romani blocati in Grecia vor parasi astazi insula

Ziare.

Pana acum, spune ministrul, au fost transportati de pe insula catre continent 200 de persoane si 44 de masini."Asa cum ati vazut, Ministerul Afacerilor Externe s-a implicat inca din primul moment, impreuna cu domnul ambasador al Romaniei la Atena, domnul Lucian Fatu. Am fost in contact permanent cu autoritatile elene, personal am discutat si cu omologul meu grec, domnul Nikos Dendias. Toate autoritatile elene ne-au asigurat ca vor face toate eforturile si ca vor reusi sa gestioneze aceasta situatie intr-un mod cat mai convenabil pentru tristii straini.Sigur ca pentru noi, turistii romani au fost cei mai importanti si acesta a fost si motivul pentru care Consulatul General de la Salonic, prin doamna Sabina Somacescu, consulul nostru general, s-a implicat atat de mult, a fost singurul consul strain care a fost prezent in portul Alexandropolis pentru a-i primi si pentru a le asigura asistenta consulara tuturor turistilor romani la intoarcere, la tranfesrul pe continent", a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Ramona Manescu.Ministrul a precizat ca in cursul zilei de joi se mai asteapta o cursa de pasageri si una de masini de pe insula."Ne asteptam ca odata cu aceste curse toti turistii romani care mai sunt pe insula sa ajunga in siguranta si sa isi poata continua drumul spre casa", a spus Manescu.Aceasta a explicat ca, pana joi la ora 17.00, aproximativ 200 de cetateni romani au fost transportati de pe insula, dar si 45 de masini."Din fericire nu au fost situatii speciale, deci oamenii si-au continuat in siguranta drumul spre casa. (...) Ne-am aratat surprinderea si dezamagirea fata de faptul ca, cel putin la prima cursa, nu a fost niciun pasager roman la bord. Au fost probabil niste neintelegeri de limba sau au fost probabil depasiti de situatie cei care au gestionat aceasta criza pe insula.M-as fi asteptat si sper ca de acum incolo, daca se mai intampla, autoritatile elene sa traga concluzii pentru ca Grecia este plina de turisti si nu ne-am dori ca turistii romani sa ramana cu un gust amar si nu ne-am dori ca cetatenii romani sa nu mai calatoreasca in Grecia, deci ne-am dori ca autoritatile elene sa traga o concluzie si atunci cand vor mai fi situatii de genul acesta sa incerce sa le gestioneze cu mai multa eficienta si mai multa deschidere pentru straini", a mai declarat ministrul de Externe.Ramona Manescu a precizat ca autoritatile consulare romane vor ramane in zona "pana cand ultimul turist va fi debarcat si va porni spre casa". Sute de romani sunt printre cei 1.500 de turisti blocati pe insula Samothrakis , din nordul Greciei, dupa ce feriboturile care asigurau transportul pe continent s-au stricat. Pe insula au izbucnit si incendii de vegetatie, care iau amploare.