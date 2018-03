Ministrul grec de Externe a primit o scrisoare de amenintare ce continea un glont

Ziare.

In ultimele luni, ministrul Nikos Kotzias a mai primit scrisori de amenintare, relateaza Reuters."Ultimul plic continea un glont si o scrisoare referitoare la eforturile sale privind problema macedoneana", a declarat sambata un oficial al politiei elene.Intr-o scrisoare primita in luna februarie, ministrul Nikos Kotzias era amenintat ca exista "trei gloante" pentru el.Cele doua state isi disputa numele "Macedonia", Grecia sustinand ca folosirea acestuia de catre vecina sa semnaleaza o revendicare teritoriala din partea acesteia asupra regiunii omonime din nordul sau.Atena obstructioneaza aderarea Macedoniei la NATO si Uniunea Europeana din acest motiv si a acuzat de asemenea Skopje ca incearca sa-i uzurpe patrimoniul istoric prin glorificarea lui Alexandru cel Mare. Grecia a obtinut ca micul stat vecin, aparut din dezmembrarea fostei Iugoslavii, sa fie admis la ONU, in 1993, sub numele provizoriu de "Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei" (FYROM).Ministrul de Externe grec Nikos Kotzias urmeaza sa se deplaseze la Skopje in zilele urmatoare pentru a continua discutiile in vederea gasirii unei solutii la disputa dintre cele doua state legata de nume.