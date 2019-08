Nou avertisment de la MAE pentru romanii care se duc in Grecia

Ziare.

Acestea sunt: Attica, Insula Evia, Fthiotida, Argolida, Lakonia, Ahaia, Ilia, Insulele Sporade, Evros, Insula Limnos, Insula Lesvos si Insula Chios.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei in Republica Elena:si cel al oficiului consular la Salonic:, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate si preluate de operatorii Call Center, in regim de permanenta, precizeaza un comunicat al MAE, transmis luni.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu un caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Atenasi cel al Consulatului General al Romaniei la SalonicMAE recomanda consultarea paginilor de Internet http://atena.mae.ro https://infocrisis.gov.gr/?lang=en pentru situatii de criza pe teritoriul Republicii Elene, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" care ofera informatii si sfaturi de calatorie.