Numele propus pentru Macedonia primeste o reactie negativa in Grecia

Noul nume, dezvaluit DPA de surse apropiate partidului grec de centru-dreapta Noua Democratie, a fost primit negativ de conservatorii greci. El a fost de asemenea respins de partidele si organizatiile nationaliste.Cei doi vecini, Grecia si Macedonia, sunt implicati in disputa asupra numelui de cand aceasta din urma a devenit independenta in urma dezintegrarii fostei Iugoslavii in 1991. Atena sustine ca numele este strans legat de istoria sa antica si apartine provinciei sale omonime de nord, acuzand Skopje de incercare de uzurpare a identitatii si chiar a teritoriului sau.Disputa costa aderarea Macedoniei la NATO, respinsa prin veto de Atena in 2008. Grecia a blocat de asemenea calea Skopje catre aderarea la UE.Joi, prim-ministrul macedonean Zoran Zaev a declarat ca o solutie a fost gasita si va fi prezentata spre aprobare in cele doua tari.Omologul grec al lui Zaev, Alexis Tsipras, a spus ca ambele tari cauta in mod activ o "solutie durabila"."Fiecare pas are acum o importanta vitala", a declarat Tsipras la o intalnire cu presedintele Prokopis Pavlopoulos, transmisa sambata la postul de televiziune de stat ERT.Termenul "Ilinden Macedonia" se refera la o rebeliune condusa de slavi si albanezi impotriva Imperiului Otoman in 1903, care a izbucnit in orasul Krusevo in ceea ce este astazi Republica Macedonia. Cunoscuta ca Ilenden sau Ziua Sfantului Ilie, revolta a fost zdrobita brutal de otomani, aminteste agentia germana de presa.