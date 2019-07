O cercetatoare americana a fost ucisa pe insula Creta, in apropiere de Chania

Ziare.

"A fost un act criminal, o moarte prin asfixiere", a declarat pentru AFP o sursa din Politia elena, fara sa ofere insa alte detalii.Potrivit unor companii mass-media locale, examinarea cadavrului a aratat ca gura si nasul victimei au fost acoperite, insa, intr-o prima etapa a anchetei, nu s-a stiut cu siguranta daca femeia a murit sufocata.Cadavrul cercetatoarei Suzanne Eaton, o specialista in biologie moleculara, in varsta de 59 de ani, angajata la Universitatea Dresda din cadrul Institutului Max Planck din Germania, care nu mai fusese vazuta de pe 2 iulie, a fost gasit luni intr-o pestera aflata nu foarte departe de orasul Chania, unde avea loc acea conferinta.Pestera, care se afla in apropiere de satul Xamoudochori, face parte dintr-un ansamblu de grote putin cunoscute si care au fost utilizate de armata germana in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial."Suntem profund socati de acest eveniment tragic. Suzanne era o cercetatoare exceptionala, o sotie si o mama iubitoare, o sportiva si o persoana cu adevarat minunata, pe care toata lumea o iubea", a reactionat Institutul Max Planck intr-un comunicat.Suzanne Eaton era casatorita cu un om de stiinta britanic, Anthony Hyman. Cei doi cercetatori au impreuna doi fii.