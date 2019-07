O sectie de politie din Atena a fost atacata de anarhisti: Doi agenti au fost raniti

Ziare.

Atacul nu a fost revendicat deocamdata, dar a avut loc dupa o manifestatie la care au participat circa 80 de persoane, apropiate mediilor anarhiste, impotriva dezvoltarii platformei Airbnb in capitala Greciei.Agresorii au atacat postul de politie din cartierul Acropole, in apropierea sitului emblematic al capitalei, in jurul orelor 21:30 (18:30 GMT) lansand pietre si bucati de lemn in directia fortelor de ordine care au raspuns cu gaze lacrimogene.Doi politisti au fost raniti usor si au fost transportati la un spital din capitala Greciei, potrivit AFP.Pana in prezent nu au fost facute arestari, noteaza France Presse.Incidentul a intervenit, de asemenea, la cinci zile dupa alegerea liderului conservator al Noii Democratii, Kyriakos Mitsotakis, ca prim-ministru , care a promis in timpul campaniei sale electorale sa restabileasca ordinea in cartierul anarhist si alternativ al capitalei, Exarhia, si sa intareasca in zona prezenta politiei.Duminica, doua urne electorale au fost furate in cartierul Exarhia si actiunea a fost revendicata de un grup anarhist: "este un mesaj de bun-venit din partea noastra adresat lui Kyriakos Mitsotakis si Noii Democratii care au promis sa termine cu noi".