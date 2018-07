Opozitia din Grecia acuza Guvernul de esec absolut in protejarea oamenilor. Tsipras: Imi asum intreaga responsabilitate politica

Opozitia: "Aroganta"

"Si-a aratat obrazul gros"

Teoria incendiului provocat

Supravietuitorii, revoltati

PASOK: "I-au lasat sa arda neputinciosi?"

Operatiunile sunt inca in desfasurare

Ziare.

com

", a declarat Tsipras intr-un discurs rostit in fata consiliului sau de ministri, difuzat in direct de catre media.Guvernul va actiona repede cu un plan national pentru a ataca problema incalcarii de decenii a prevederilor in domeniul constructiilor, a afirmat Tsipras, adaugand ca exista indicii potrivit carora incendiile au fost provocate.Opozitia din Grecia a acuzat vineri guvernul de aroganta si de esec absolut in protectia vietilor umane, ca urmare a reactiei autoritatilor in fata unui incendiu devastator, in timp ce raman intrebari fara raspuns cu privire la modul in care cel putin 86 de persoane au murit in orasul Mati, scrie Reuters, intr-un comentariu publicat vineri, citat de Agerpres., la mai putin de 30 km est de Atena.Dar vineri, cand cele trei zile de doliu declarate de prim-ministrul Alexis Tsipras s-au terminat, opozitia a trecut imediat la ofensiva.Principalul partid de opozitie Noua Democratie (ND) a criticat o conferinta de presa guvernamentala tinuta joi noapte, unde nu a fost auzit un singur cuvant de scuze. "", a declarat purtatorul de cuvant al ND, Maria Spyraki.Ministrul protectiei civile Nikos Toskas a spus in conferinta de presa ca guvernul suspecteaza ca incendiul de luni noapte a fost provocat, prinzand zeci de oameni in masinile lor in timp ce incercau sa scape in fata unui zid de flacari.Guvernul s-a aparat, declarand ca nu a existat timp pentru a evacua oamenii, deoarece focul s-a raspandit foarte rapid.Dar presiunea este in crestere asupra guvernului, aflat in urma ND in sondaje, in timp ce numarul mortilor este de asteptat sa creasca in continuare si se inmultesc intrebarile despre modul in care oamenii au fost prinsi in incendii.Tsipras nu a aparut publicTsipras nu a mai fost vazut in public de marti, cand a declarat cele trei zile de doliu national pentru cei morti.Criticile politicienilor au reflectat furia printre supravietuitori. "", a declarat Chryssa, una dintre supravietuitoarele din Mati, pentru televiziunea Skai. "Nimeni nu a venit aici sa se scuze, sa-si prezinte demisia, nimeni".Toskas a spus ca si-a oferit demisia, dar Tsipras a respins-o. "", a declarat Toskas reporterilor joi.Fofi Gennimata, care conduce partidul socialist PASOK, a spus ca guvernul are o mare responsabilitate politica. "De ce nu au protejat oamenii implementand la timp planul disponibil pentru o evacuare organizata si coordonata din zonele care erau amenintate" si "i-au lasat sa arda neputinciosi?", a declarat ea.Guvernul a anuntat o lunga lista de masuri pentru ajutorare, inclusiv o plata de 10.000 de euro (11.600 de dolari) pentru familiile victimelor. Sotilor si rudelor lor apropiate li s-au oferit locuri de munca in sectorul public. Dar multi simt ca nu este suficient pentru a alina durerea si doresc ca autoritatile sa-si asume responsabilitatea pentru amploarea dezastrului.Aproximativ 300 de pompieri si voluntari inca participau vineri la cautarile a zeci de persoane disparute. Peste 500 de case au fost distruse si brigada de pompieri a declarat ca unele locuinte inchise nu au fost inca verificate.Constructiile ridicate la intamplare si fara aprobare, o caracteristica a multor zone in Grecia, au fost de asemenea invocate. Multe drumuri spre plaja erau blocate.Incendiul a izbucnit luni la ora locala 16.57 si s-a raspandit rapid in Mati, o localitate populara in randul turistilor locali.Pompierii au vorbit despre o schimbare rapida a directiei vantului, care de asemenea batea cu putere, in timp ce altii au sugerat ca padurea de pin in flacari si starea de panica au constituit de asemenea o combinatie mortala, greu de combatut.