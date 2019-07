Patru sate au fost evacuate in Grecia din cauza unor incendii de vegetatie

Ziare.

Cele mai recente incendii de vegetatie au izbucnit la cateva ore dupa ce un alt incendiu major a determinat mobilizarea a peste o suta de pompieri si evacuarea unui alt sat.Pompierii au reusit sa limiteze propagarea incendiului initial, care a mistuit suprafete impadurite si zone agricole, insa terenul accidentat si temperaturile ridicate au zadarnicit eforturile de stingere a flacarilor.Potrivit departamentului de pompieri, un barbat in varsta de 64 de ani a fost retinut fiind suspectat ca ar fi declansat primul incendiu dupa ce ar fi dat foc la buruienile din apropierea casei. Barbatul urmeaza sa fie prezentat vineri la tribunal.Organizatia World Wildlife Fund (WWF) a avertizat joi in legatura cu riscul izbucnirii unor noi "superincendii" care se raspandesc cu repeziciune ca urmare a valurilor de canicula si a secetei ce afecteaza Europa.Intre 2017 si 2018, incendii foarte greu de stins din cauza vanturilor puternice au condus la moartea a 225 de persoane in Portugalia, Grecia si Spania, iar situatia s-ar putea agrava din cauza alocarii necorespunzatoare a resurselor, dar si a temperaturilor globale in crestere, potrivit WWF.Cel putin 13 persoane au murit in urma ultimului val de canicula care a cuprins Europa, in multe tari, precum Franta, depasindu-se cele mai ridicate temperaturi inregistrate vreodata. Peste 1.400 de incendii de padure au fost deja raportate in 2019 in Europa.Situl arheologic al Acropolei din Atena, unul dintre cele mai faimoase monumente ale antichitatii si unul dintre cele mai vizitate din lume, a fost inchis joi si vineri dupa-amiaza din cauza temperaturilor caniculare inregistrate pe dealul stancos sub razele soarelui arzator, a anuntat saptamana aceasta ministerul grec al Culturii.