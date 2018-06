Presedintele Macedoniei refuza sa semneze acordul cu Grecia privind numele fostei republici iugoslave

Ziare.

Ivanov sustine ca nu va semna acordul pentru ca sunt incluse prea multe concesii fata de Grecia. Cele doua tari au ajuns la un acord marti pentru a opri o disputa veche de mai multe decenii.Atena sustine ca fosta republica iugoslava nu poate folosi numele Macedonia, deoarece exista o regiune cu acelasi nume in nordul Greciei. Disputa a impiedicat Macedonia sa adere la Uniunea Europeana si NATO.Acordul urmeaza sa fie semnat de ministrii de externe din cele doua tari in acest weekend, dupa care va urma un vot in parlamentul din Macedonia. Daca acordul va fi aprobat, Ivanov ar urma sa aprobe documentul.