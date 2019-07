Prima arestare in cazul cercetatoarei americane ucise in Creta

Ziare.

com

Saptamana trecuta, medicii legisti din Creta au calificat drept omucidere moartea lui Eaton.Eaton, biolog de profesie, se afla pe insula pentru a participa la o conferinta stiintifica la Academia Ortodoxa din Creta si a fost data disparuta in 2 iulie, cand au fost lansate operatiuni de cautare. Corpul ei a fost gasit de un localnic din Platania , regiunea Rethymno, la aproximativ 10 km de zona in care autoritatile si-au concentrat cercetarile, a informat agentia ANA.Potrivit medicilor de la spitalul din Rethymno, ea a murit in ziua in care a fost data disparuta.Desi au refuzat sa furnizeze detalii suplimentare in timp ce cazul este in curs de investigatie, examinatorii medicali au declarat: "Vorbim clar despre omucidere. De asemenea, nu exista niciun semn de moarte provocata de o arma".