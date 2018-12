Proteste violente la Atena, in memoria unui adolescent ucis de politie (Foto&Video)

Protesters clash with riot police in the Exarcheia region of #Athens on the 10th anniversary of the killing of Alexis Grigoropoulos by a police officer.#AlexisGrigoropoulos #greece pic.twitter.com/Miw2Zw7Mt3 - Nicolas Koutsokostas (@nickoutsokostas) December 6, 2018

Police are using a water cannon in the streets of Exarcheia, Athens, Greece. Thousands of anarchists responded by throwing molotovs, bricks, & shooting fireworks & slingshots



Read more: https://t.co/w73gBfrne7 pic.twitter.com/n8RxbpgCvm - Unicorn Riot (@UR_Ninja) December 6, 2018

Sute de persoane au participat la protestul din centrul Atenei, in semn de tribut fata de uciderea lui Alexandros Grigoropoulos, care a fost ucis in anul 2008.Politistii au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii, care aruncau cu "bombe" incarcate cu petrol, relateaza Reuters.Mai multi protestatari au incendiat containere de gunoi si masini. Manifestatia a inceput pasnic, cu o depunere de candele in locul unde a fost ucis adolescentul neinarmat.Peste 2.000 de ofiteri de politie au fost trimisi in Atena pentru a supraveghea protestele.