Romania trimite ajutoare in Grecia, unde bilantul mortilor a ajuns la 76

Ziare.

com

Bilantul de pana acum al victimelor - desi numarul acestora este asteptat sa creasca - este cel mai mare din ultimii 11 ani. In anul 2007, aproximativ 70 de persoane au murit din cauza incendiilor de vegetatie din regiunea Peloponez.Grecia a cerut ajutor de la Uniunea Europeana pentru stingerea incendiilor, iar Romania se implica si ea.Potrivit unui comunicat de presa remis, miercuri, aeronavele Fortelor Aeriene Romane si aproximativ 20 de militari - membri ai echipajelor si personal auxiliar - vor decola spre Grecia astazi, in jurul orei 10:00, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni."Aeronava C-27 J Spartan, configurata pentru stingerea incendiilor, precum si aeronava C-130 Hercules, pentru sprijin logistic, sunt puse la dispozitie de Ministerul Apararii Nationale in cadrul mecanismului de protectie civila al Uniunii Europene care coordoneaza raspunsul la dezastrele naturale si provocate de om la nivelul UE, permitand acordarea asistentei coordonate, eficace si rapide in sprijinul populatiilor afectate", arata documentul citat.Iata cum arata aeronava Fortelor Aeriene Romane:Marti, ministrul Apararii, Mihai Fifor, a discutat cu omologul elen privind incendiile din Grecia, pentru a-l asigura pe cel din urma de sprijin . Acesta a si publicat pe pagina personala de Facebook un mesaj privind situatia tragica din Grecia.La randul sa, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca, pana acum, nu sunt informatii ca ar fi si romani printre victimele incendiilor de vegetatie din Grecia."Pana la ora actuala nu exista niciun fel de informatie referitoare la victime care sa fie cetateni romani in incendiul din Grecia. Ambasada noastra este intr-un contact direct cu Ministerul elen de Externe pe un grup de whatsapp si orice informatie pe care o vom primi din partea autoritatilor elene vor fi aduse cunostinta tuturor. Deci nu e nicio problema pentru moment", a declarat ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, pentru Mediafax.Acesta a mai spus ca MAE a emis o recomandare pentru romanii care vor sa viziteze Grecia, de a evita zonele afectate, adaugand ca ieri a fost declansat Mecanismul Uniunii Europene de sprijin pentru catastrofe naturale."In cursul zilei de ieri (marti - n.red.) a fost pus in aplicare Mecanismul Uniunii Europene de sprijin pentru catastrofe naturale, ceea ce inseamna ca toate tarile UE, in functie de posibilitati si de relatiile pe care le au si de distanta la care se afla, sa poata fi implicate in stingerea incendiului de padure.In cazul nostru, fiind vorba despre o tara cu care avem relatii foarte apropiate, excelente relatii politice si de alta natura, autoritatile romane examineaza in cursul acestei zile masuri concrete de sprijin pentru participarea Romaniei la stingerea incendiului", a completat Melescanu.