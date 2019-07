Romanul care si-a pierdut familia in furtuna din Grecia este adus in tara cu o ambulanta

Ziare.

Conform informatiilor si imaginilor difuzate de Antena 3, barbatul este preluat cu o ambulanta, pentru a fi adus in tara. El ar urma sa fie internat la un spital din Cluj.Desi informatii initiale indicau ca externarea era programata vineri, a ales sa mai ramana in spital, pentru a beneficia de ingrijiri medicale pana la momentul plecarii.MAE a transmis vineri ca barbatul se afla in afara oricarui pericol si va fi externat, iar trupurile sotiei si fiului acestuia vor fi repatriate la inceputul saptamanii viitoare, dupa ce vor fi obtinute toate documentele necesare."Reprezentantii Consulatului General al Romaniei la Salonic s-au deplasat la unitatea medicala unde este internat cetateanul roman ranit, pentru a obtine mai multe informatii cu privire la starea sa de sanatate. In urma discutiilor cu reprezentantii spitalului, a rezultat faptul ca acesta se afla in afara oricarui pericol si urmeaza sa fie externat in cursul zilei de astazi", a transmis, vineri, MAE.MAE a precizat ca reprezentantii Consulatului General sunt in legatura cu membrii familiei celor doua persoane decedate in furtuna si acorda asistenta consulara in vederea indeplinirii formalitatilor privind repatrierea trupurilor neinsufletite si eliberarea documentelor necesare si a certificatelor de deces, repatrierea urmand a avea loc la inceputul saptamanii viitoare.