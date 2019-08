Situatia este critica pe insula Evia din cauza incendiilor. Grecia a cerut ajutor altor tari (Video&Foto)

More than one thousand firefighters in Greece battled flames, the largest of which burned through a nature reserve on the island of Evia, causing villages and a monastery to evacuate. 56 forest fires broke out in the country in a 24-hour period. https://t.co/8lG3r5WNzW pic.twitter.com/6NdUEs0K4t - ABC News (@ABC) August 13, 2019

Wildfire rages on Greek island Evia, smoke reaches Athens https://t.co/uJMZQhKqiZ pic.twitter.com/XAE6tuTb4L - Reuters Top News (@Reuters) August 13, 2019

Hundreds of firefighters are battling three wildfires in Greece, where two villages were being evacuated as the largest blaze burned a thickly forested nature reserve on the island of Evia north of Athens.pic.twitter.com/9ptjIeKp2x https://t.co/Vgar25f8ME - Atlantide (@Atlantide4world) August 13, 2019

Greece's island of Evia massive fire forces mass evacuations https://t.co/8uzmTQtwV4 pic.twitter.com/oApxfOamDi - The Globe and Mail (@globeandmail) August 14, 2019

Autoritatile au dispus evacuarea preventiva a patru localitati si a unei manastiri si, desi flacarile au ajuns pana in satul Makrimallis, se pare ca pagubele s-au limitat la cateva soproane si masini.Imaginile prin satelit oferite de sistemul european de monitorizare Copernic arata ca perimetrul incendiului depaseste 11 kilometri, avand in vedere ca fumul gros a impiedicat pana acum sa se vada clar amploarea suprafetei afectate.Potrivit pompierilor, principale focare active sunt in jurul satului Makrimallis si manastirii aflate in apropierea padurilor.Un pompier voluntar a suferit mici arsuri la mana si a fost dus la spitalul din zona. In zona opereaza in total 227 de pompieri sustinuti de 75 mijloace terestre si 11 aeriene, inclusiv doua avioane venite din Italia.Grecia a solicitat miercuri ajutor prin intermediul Mecanismului European de Protectie Civila si a primit oferte din Italia si Croatia. Au fost probleme in privinta trimiterii de aeronave croate, iar Protectia Civila a cerut asistenta Spaniei care a raspuns favorabil.Reprezentantii pompierilor si autoritatile locale au declarat mass-media ca slabirea in intensitate a vantului a ajutat la operatiunile de stingere a flacarilor, desi dupa amiaza se asteapta sa sufle din nou cu putere.Activitatea de stingere a flacarilor a fost ingreunata de valul de caldura si de lipsa de vizibilitate ca urmare a fumului dens, care a ajuns pana la Atena, aflata la aproximativ 70 de km distanta.Dupa evacuarea localitatilor Makrimallis, Kontodespoti, Stavros si Platania, flacarile s-au indreptat in directia satului Psahna, care a fost insa salvat de interventia prompta a pompierilor.