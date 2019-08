Sute de romani sunt blocati pe o insula din Grecia. Feriboturile s-au stricat si au izbucnit incendii

Ziare.

com

Situatia e dramatica, deoarece pe insula au izbucnit si incendii de vegetatie, care iau amploare. Oamenii se plang ca au ramas fara bani, fara mancare si ca dorm pe unde apuca. O noua nava ar urma sa vina abia miercuri, scrie presa elena, relateaza Digi24.Sute de masini, turisti nervosi si un haos general - asa arata portul insulei grecesti Samothraki, in plin sezon estival. Totul din cauza ca feribotul care facea legatura cu restul Greciei s-a stricat. La fel s-a intamplat si cu nava trimisa pentru a-l inlocui.In jur de 1.500 de oameni - greci, romani, bulgari, sarbi si francezi - vor sa paraseasca insula. Si-au lasat masinile in port, ca sa aiba sanse mai mari sa se urce pe primul feribot care va veni, si dorm pe unde apuca. Unii si-au intins corturile, altii au gasit cazare la suprapret.Primaria a permis unor turisti sa doarma in cladiri ale municipalitatii.O romanca blocata pe insula acuza oficialii greci ca au dat informatii contradictorii:"Problema tine, de fapt, de mai multe zile si am aflat putin cate putin in ultimele noastre zile de vacanta. Ne-am chinuit sa cautam cazari, bineinteles ca totul era complet full, oamenii s-au culcat pe jos, pe izoprene, in vant, prin masini, care cum a putut.Continuam sa fim ademeniti cu cate un feribot imaginar care ba vine, ba nu vine, astfel incat nu putem nici sa ne facem vreun plan. Nimeni nu pare sa depuna vreun efort activ sa rezolve situatia".Si in timp ce unii incearca disperati sa paraseasca insula, altii vor sa ajunga in Samothraki, unde au rezervari. Hotelierii spun ca se confrunta cu foarte multe vacante anulate.Si pentru ca haosul sa fie complet, in apropiere de port au izbucnit incendii de vegetatie. Pompierii locali au fost deja anuntati ca nu vor primi intariri, tot din cauza ca nu exista curse.Problemele au inceput acum o saptamana, cand feribotul SAOS 2 s-a stricat. Singura legatura cu restul continentului a ramas un vapor care putea transporta doar pasageri nu si masini. Vineri, autoritatile elene au anuntat ca au gasit o alta nava, Azores Express, care poate transporta si vehicule si care urma sa inceapa activitatea de sambata. Dar la prima cursa nu a putut ajunge la destinatie din cauza vremii, iar apoi s-a defectat.De atunci, insula Samothraki e rupta, practic, de restul lumii.Oficialii greci au anuntat ca abia miercuri va veni un feribot rapid care sa transporte turistii.