Sute de turisti de pe o insula din Grecia au fost evacuati din cauza focului

Circa 70 de pompieri s-au luptat cu flacarile in estul insulei, au anuntat autoritatile elene, care au precizat ca 13 masini de pompieri au fost trimise in zona, relateaza duminica AFP.Primarul insulei, Christodoulos Sevastakis, a declarat ca aproximativ o mie de persoane au fost evacuate din mai multe hoteluri si trimise in orasul Pythagoreio."Nu este un incendiu de proportii, insa este aproape de hoteluri", a declarat el pentru postul Skai TV."Orasul Pythagoreio nu este amenintat", a adaugat el.Nave ale Garzii de coasta au evacuat zeci de persoane de pe plajele Glykoriza si Proteas, potrivit agentiei de presa ANA.In ultimele 24 de ore, in Grecia au fost inregistrate aproximativ cincizeci de incendii, intetite de vant, potrivit serviciilor de pompieri.